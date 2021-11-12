«СКА Ростов» уступил «Чайке»

Фото: СКА Ростов.

Победная серия из 13 матчей прервалась. И случилось это в матче против одного из двух главных преследователей.Первый тайм прошёл с преимуществом «Чайки». У СКА тоже были кое-какие моменты в нападении, но гости смотрелись опаснее. На 30-й минуте именно они открыли счёт. Саид Алиев был самым расторопным в сутолоке в штрафной площади «красно-синих» – 0:1.В начале второй части игры игрок СКА Радик Хайруллов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В большинстве у «Чайки» было ещё большее преимущество. На 73-й минуте Иван Олейников результативно завершил контратаку «стаи» - 0:2. А через десять минут у «красно-синих» удалился ещё один игрок (Дмитрий Мичуренков). В итоге СКА терпит поражение в донском дерби, 0:2.В других матчах тура таганрогский «Форте» сыграл вничью с павловской «Кубанью Холдингом» - 1:1, махачкалинское «Динамо» разгромило владикавказскую «Аланию-2» - 3:0, волгоградский «Ротор-2» и майкопская «Дружба» разделили очки - 0:0, ставропольское «Динамо» и нальчикский «Спартак» также не выявили победителя - 0:0, а новороссийский «Черноморец» был сильнее пятигорского «Машука-КМВ» - 3:2.Следующий матч будет последним перед зимней паузой. 19 ноября «красно-синие» сыграют в Махачкале с «Анжи».