«СКА Ростов-на-Дону» массово покидают футболисты

В этом сезоне команда «СКА Ростов-на-Дону» поредеет на семь игроков из-за окончания сроков контрактов, сообщили 8 июля в официальном инстаграм-аккаунте клуба. «Красно-синих» покидают Фархад Гыстаров, Руслан Шаповалов, Кирилл Юшко, Иван Захаров, Дмитрий Яськов, Александр Крикуненко и Иван Донсков.Фархад Гыстаров выступил за ростовскую команду в 55 играх до июля 2018 года, затем перешел в «Машук-КМК», а после - в грузинский «Рустави». Снова в составе «СКА Ростов-на-Дону» с 2020-го года сыграл в 27 матчах и отметился одним забитым мячом. Руслан Шаповалов, второй из списка, играл за «армейцев» с 2017-го, провел 111 игр и отличился в 14 из них. Кирилл Юшко выступал с того же 2017-го, сыграл в 81 матче и забил четыре мяча. Иван Захаров пришел в команду «красно-синих» в прошлом году, вышел на поле 31 раз и отличился четырьмя голами. Дмитрий Яськов вступил в 2020 году, провел 16 матчей и забил три гола. Александр Крикуненко и Иван Донсков примкнули к «армейцам» зимой этого года, сыграли 16 матчей и забили два и три гола соответственно.Новость о массовом уходе игроков глубоко опечалила ростовских болельщиков.- Рука дрожит ставить «нравится» под такой новостью, - пишут в комментариях под постом.О том, в какие клубы перейдут спортсмены и кем они будут заменены в СКА, пока не известно.