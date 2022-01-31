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Ростовский СКА уступил македонскому «Вардару» в Турции

Ростовский СКА уступил македонскому «Вардару» в Турции

Ещё одна игра красно-синих без голов. Вот уже в пяти встречах кряду СКА не может забить. Оппонентом на сей раз был многократный чемпион Северной Македонии, который в последние годы опустился во вторую по силе лигу в чемпионате страны.

Первый тайм остался за «Вардаром» - македонцы много атаковали, а у СКА были только контратаки. Моменты при этом возникали и у тех, и у других ворот, но на табло были те же нули. Только во втором тайме красно-чёрные открыли счёт, отличился Деян Влажевски, 0:1. Далее СКА выдал неплохой отрезок, но вновь никак не получалось забить, а в концовке «Вардар» забил ещё один (Эрен Парталко), поставив победную для себя точку – 0:2.

Первый в году официальный матч намечен на 6 марта, когда команда Андрея Козлова на своём поле сыграет с «Дружбой» из Майкоп.

После 18 туров ростовчане в турнирной таблице чемпионат страны среди команд ФНЛ-2 идут на 1-м месте из 17.
Фото
Фото: СКА
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