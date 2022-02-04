Ростовские волейболисты уступили в Ставрополе

Фото: Волейбольный клуб «Ростов-Волей»

Матч был абсолютно равным, но ростовчанам катастрофически не везло.Первая партия осталась за командой гостей – подопечные Владимира Березнякова уверенно вели в счёте, а под конец игрового отрезка даже могли немного экономить силы – 25:21. Второй сет неожиданно взяли ставропольчане - 25:18. Несколько ошибок ростовчан подряд позволили сопернику сравнять счёт в матче. Третья часть игры вновь за хозяевами паркета – «Ростов-Волей» уступает, 20:25. Четвёртая партия стала самой напряжённой – очки «вышли» далеко за баланс, но вновь «аграрии» чуть успешнее – 31:33. Итог – поражение «Ростов-Волея», 1:3.В других матчах игрового дня в Высшей Лиге «Б» «Тюмень-ТюмГУ» разгромил краснодарский «ЦОП» - 3:0, махачкалинский «Дагестан» обыграл воронежский «Кристалл-Черкизово» - 3:2, а ижевский «ИжГТУ-Динамо» был сильнее майкопского «Динамо-МГТУ» - 3:1.6 февраля «Ростов-Волей» проведёт второй матч против «Ставрополя-СГАУ».