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Ростовские волейболисты одержали победу над «Грозным-2»

Ростовские волейболисты одержали победу над «Грозным-2»
Ростовчане в первый день махачкалинского тура обыграли «Грозный-2» - ожидаемая победа более опытного коллектива.

В первом сете борьба была равной, однако затем «Ростов-Волей» взял несколько очков подряд со своей подачи и выиграл всю партию – 25:17. Второй отрезок игры тоже был близким – ростовчане решили его судьбу ближе к концу несколькими эффектными очками кряду. В третьей части вечера грозненцы уже не были готовы к борьбе. Итог – преимущество «Ростов-Волея» по всем показателям (очки на блоке, количество эйсов, точность подач) и победа - 3:0.

В остальных матчах дня в Высшей Лиге «Б» «Обнинск» переиграл «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) - 3:0, «Дагестан» (Махачкала) был сильнее «СтГАУ» (Ставрополь) - 3:0, а «Кристалл-Черкизово» (Воронеж) не оставил шансов «Тюмени-ТюмГУ» - 3:0.

Во второй день тура (5 ноября) подшефные Владимира Березнякова сразятся с «Дагестаном». Пока у ростовчан четыре выигрыша и один проигрыш.
Фото: «Ростов-Волей».
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