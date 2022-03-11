Ростовские волейболисты проиграли «Кристаллу-Черкизово» - 0:3

Фото: Ротов-Волей.

Подопечные Владимира Березняков провели неплохо матч, но силы не были равны – команда из столицы Черноземья все-таки другого уровня.Первый сет ростовчане провалили полностью – не получилось вообще ничего, 16:25.Во второй, однако, «Ростов-Волей» хорошо начал и повел в счете. Но потом всё-таки сник и проиграл партию 19:25. Третья часть поединка вновь осталась за «Кристаллом-Черкизово». Ростовчане поупирались в конце, но было поздно что-то менять, 19:25. Итог – проигрыш ростовского клуба 0:3 по сетам.В остальных встречах дня в Высшей Лиге «Б» «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) обыграл «Тюмень-ТюмГУ» 3:0, «Грозный-2» превзошел «СШОР» (Краснодар) 3:0, «Обнинск» не оставил шансов «Ставрополю-СГАУ» 3:0, а «Дагестан» (Махачкала) был сильнее «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 3:0.Уже 15 марта «Ростов-Волей» сразится в Воронеже с «Обнинском».