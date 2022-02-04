Ростовские волейболисты проиграли в Ставрополе и второй матч

Фото: Волейбольный клуб «Ростов-Волей»

Повторная встреча волейболистов «Ростова-Волей» и «Ставрополя-СГАУ» прошла примерно по тому же сценарию. Вновь ростовчане отлично начинают, и вновь соперник перехватывает инициативу и доводит дело до победы.Первый сет выиграли ростовчане. Подопечные Владимира Березнякова играли собранно и в атаке, и в обороне и вполне заслуженно повели – 25:20. Вторая партия тоже давалась, но в концовке ставропольчане смогли-таки вырвать победу –25:22 – и сравнять счёт по партиям. Третий отрезок встречи относительно легко взяли «аграрии» – 25:14, а в четвёртой в какой-то момент ростовская команда практически бросила играть. Итог – проигрыш ростовского клуба, 1:3.В остальных встречах дня в Высшей Лиге «Б» «Дагестан» (Махачкала) обыграл «Обнинск» – 3:1, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) разгромило «Тюмень-ТюмГУ» – 3:0, а «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) не испытал проблем в матче с «ЦОП» (Краснодар) – 3:0.Свои очередные игры «Ростов-Волей» проведёт дома 23, 24, 25 и 26 февраля. За четыре дня «Ростов-Волей» сыграет по два раза с «ИжГТУ-Динамо» и «Тюмень-ТюмГУ».