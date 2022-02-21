Ростовские баскетболисты победили «Челбаскет» с перевесом в одно очко

Фото: БАРС-РГЭУ

В первой части матча команды были равны, 16:16. Вторая четверть прошла под знаком превосходства ростовчан. После двадцати минут игры жёлто-синие вели 39:31. В третьем отрезке челябинцы перехватили инициативу. К концу четверти «овчарки» были уже впереди 58:55. Однако команда Михаила Старовойтова всё-таки была сильнее. В четвёртой десятиминутке они вырвались вперёд. На последних секундах ростовчанам повезло – «Челбаскет» смазал два штрафных броска, и победа досталась «барсам» - 70:71.По личной статистике в составе ростовчан абсолютно лучшим стал Владимир Лидяев - эффектный «дабл-дабл», 22 очка и 21 подбор. Александр Голяхов набрал 19 очков, Евгений Маринин - 10. У «Челбаскета» 21 балл у Андрея Логинова.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Металлург» (Магнитогорск) обыграл «Чебоксарских Ястребов» 71:59, а «Новомосковск» обыграл на выезде «Динамо» (Ставрополь) 93:70.23 февраля пройдут повторные матчи.