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Ростовские баскетболисты победили «Челбаскет»

Ростовские баскетболисты победили «Челбаскет»

Донские «барсы» в очередной игре чемпионата России среди клубов Суперлиги-2 принимали «овчарок» из Челябинска.

В первой десятиминутке подопечные Михаила Старовойтова мощно стартовали и добились крупного перевеса – 26:9. Вторая четверть прошла в равной борьбе. На перерыв коллективы ушли при цифрах «41:24» на табло. В третьем отрезке матча отрыв увеличился ещё немного, а в четвёртой уже не было и намёка на интригу. Результат – относительно простая победа «БАРС-РГЭУ» - 73:52.

По личным показателям самыми бойкими у ростовчан стали Дмитрий Прокин (15 баллов), Илья Луппов (14) и Владислав Гусак (10). У «Челбаскета» 10 баллов заработал Андрей Малышев.

В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Металлург» (Магнитогорск) обыграл «Чебоксарских Ястребов» - 74:68, «Новомосковск» разгромил «Динамо» (Ставрополь) - 91:68, а «Нефтехимик» (Тобольск) был сильнее «Тамбова» - 102:100.

5 декабря команды сразятся в повторном матче.
Фото: «БАРС-РГЭУ»
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