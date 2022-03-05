Ростовские баскетболистки уступили «Спарте энд К»

Фото: Пересвет-ЮФУ.

Игра против одной из сильнейших команд России у донских «пантер» не получилась – толком даже борьбы не было.Первая часть матча осталась за «Спартой энд К» - 18:7. Вторая десятиминутка оставила всех при своём – 7:8. На большой отдых команды ушли при 10-очковом преимуществе «спартанок» - 25:15. В третьей части игры перевес вырос ещё на четыре очка (20:16), а в четвёртой было вообще форменное избиение. В итоге «Пересвет-ЮФУ» без шансов проигрывает - 50:80.По личным показателям у «пантер» самыми полезными были Екатерина Гунченко (18 очков), Екатерина Осипова (8) и Екатерина Воронина (8). У хозяев паркета больше всех набила Дарья Репникова – 16 баллов.В остальных встречах дня в Премьер-Лиге «Динамо» (Москва) обыграло дома «Спартак» (Ногинск) - 79:62, «Динамо» (Курск) разгромило на выезде «Динамо» (Новосибирск) - 86:52, «Енисей» (Красноярск) не оставил шансов «Самаре» - 83:65, а «МБА» (Москва) была сильнее «Надежды» (Оренбург) - 76:62.9 марта «пурпурные» сыграют на выезде с красноярским «Енисеем». В таблице чемпионата страны среди клубов Премьер-Лиги «Пересвет-ЮФУ» - на предпоследней строчке.