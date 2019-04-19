Ростовская синхронистка в составе сборной победила на этапе Мировой серии по плаванию



Ростовская синхронистка Влада Чигирева в составе сборной победила на этапе Мировой серии по плаванию. Итоги состязаний подвели 21 апреля в Казани.



Соревнования проходили на протяжении трех дней. В программе были групповые и соло-выступления, состязания дуэтов и смешанных дуэтов. Кроме того, в турнир вошли комбинированная программа и соревнования артистических групп.



В произвольной программе российские синхронисты показали высший результат – 97,9000 балла. В составе национальной сборной ростовчанка Влада Чигирева поднялась на пьедестал победителя.



Влада Чигирева является олимпийской чемпионкой Рио. На счету ростовчанки - семь побед на чемпионате мира и три – на чемпионате Европы.