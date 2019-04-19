Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовская синхронистка в составе сборной победила на этапе Мировой серии по плаванию

Ростовская синхронистка в составе сборной победила на этапе Мировой серии по плаванию
Ростовская синхронистка Влада Чигирева в составе сборной победила на этапе Мировой серии по плаванию. Итоги состязаний подвели 21 апреля в Казани.

Соревнования проходили на протяжении трех дней. В программе были групповые и соло-выступления, состязания дуэтов и смешанных дуэтов. Кроме того, в турнир вошли комбинированная программа и соревнования артистических групп.

В произвольной программе российские синхронисты показали высший результат – 97,9000 балла. В составе национальной сборной ростовчанка Влада Чигирева поднялась на пьедестал победителя.

Влада Чигирева является олимпийской чемпионкой Рио. На счету ростовчанки - семь побед на чемпионате мира и три – на чемпионате Европы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.