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Ростовская синхронистка в составе российской сборной выиграла чемпионат мира

Ростовская синхронистка в составе российской сборной выиграла чемпионат мира
Влада Чигирева - вторая слева

Золотые медали получила сборная России на чемпионате мира по синхронному плаванию. В составе команды 16 июля ростовчанка Влада Чигирева получила награду. Соревнования прошли в Южной Корее, город Кванджу.

Россиянки получили 96,9426 баллов. «Серебро» получил китайские пловчихи - 95,1543 балла. На третьем месте оказались девушки из Украины с результатом 93,4514 балла.

В общем медальном зачёте лидирует китайская сборная. Отметим, в составе российской команды Влада Чигирева уже в девятый раз становится сильнейшей синхронисткой мира.

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