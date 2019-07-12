Ростовская синхронистка в составе российской сборной выиграла чемпионат мира



Влада Чигирева - вторая слева



Золотые медали получила сборная России на чемпионате мира по синхронному плаванию. В составе команды 16 июля ростовчанка Влада Чигирева получила награду. Соревнования прошли в Южной Корее, город Кванджу.



Россиянки получили 96,9426 баллов. «Серебро» получил китайские пловчихи - 95,1543 балла. На третьем месте оказались девушки из Украины с результатом 93,4514 балла.



В общем медальном зачёте лидирует китайская сборная. Отметим, в составе российской команды Влада Чигирева уже в девятый раз становится сильнейшей синхронисткой мира.