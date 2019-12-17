Ростовчанин получил золото на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе



Юноша из Ростова-на-Дону завоевал золотую медаль на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе в честь Шамиля Хисамутдинова. Состязания начались 14 декабря в Туле.



Соревновались ребята в возрасте до 18 лет. Из разных уголков России в одном месте собрались около 230 спортсменов, желающих побороться за первенство. В категории до 55 килограммов лучшим стал 16-летний воспитанник ростовской спортивной школы ЦСКА Сергей Горбов.



Ростовчанин обошел соперника из Москвы со счетом 3:1, а в финале одержал безоговорочную победу в схватке с оппонентом из Татарстана, не оставив ему и шанса на положительный результат.



Сергей занимается греко-римской борьбой со второго класса. На его счету уже много медалей, но впереди еще не одно соревнование и первенства области, ЮФО и России.