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Ростовчанин получил золото на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Ростовчанин получил золото на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе
Юноша из Ростова-на-Дону завоевал золотую медаль на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе в честь Шамиля Хисамутдинова. Состязания начались 14 декабря в Туле.

Соревновались ребята в возрасте до 18 лет. Из разных уголков России в одном месте собрались около 230 спортсменов, желающих побороться за первенство. В категории до 55 килограммов лучшим стал 16-летний воспитанник ростовской спортивной школы ЦСКА Сергей Горбов.

Ростовчанин обошел соперника из Москвы со счетом 3:1, а в финале одержал безоговорочную победу в схватке с оппонентом из Татарстана, не оставив ему и шанса на положительный результат.

Сергей занимается греко-римской борьбой со второго класса. На его счету уже много медалей, но впереди еще не одно соревнование и первенства области, ЮФО и России.

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