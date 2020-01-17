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Ростовчане получили несколько медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе

Ростовчане получили несколько медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе
На чемпионате России по греко-римской борьбе ростовские спортсмены завоевали несколько медалей. Соревнования проходят с 15 по 20 января в Новосибирске.

Безоговорочное звание чемпиона получил Александр Чехиркин. В финале он одолел соперника со счётом 7:0, не дав ему ни единого шанса на победу.

Бронзовые медали получили Рафаэль Цицуашвили (категория 130 килограммов) и Рамазан Абачараев (77 килограммов). В весе 72 килограмма второе место занял Магомед Ярбилов.

Добавим, что победа Александра Чехиркина – серьёзная заявка на Олимпийские игры в Токио.

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