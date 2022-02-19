«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в товарищеском матче

Фото: ФК Ростов.

Сборы «жёлто-синих» перед второй частью сезона подошли к концу. В спарринге подшефные Виталия Кафанова сразились с другим клубом РПЛ - «Краснодаром».В первой половине встречи «чёрно-зелёные» были опаснее и быстрее. Их гол на 15-й минуте матча был вполне логичным - Эрик Бутхейм, 0:1. Чуть позже Виктор Классон забил и второй мяч в ворота «Ростова». Ближе к концу тайма «жёлто-синие» смогли отыграть один мяч. Максим Осипенко перепрыгнул своего опекуна после навеса Дмитрия Полоза с углового – 1:2.Во второй половине игры ростовчане завладели инициативой. Хорен Байрамян заработал пенальти, а Дмитрий Полоз не промахнулся с точки. Играть ещё было более получаса, но больше ни те, ни другие не смогли забить. В итоге матч завершился вничью, 2:2.Следующий поединок намечен на 27 февраля, когда «Ростов» на своём поле примет самарские «Крылья Советов». В таблице чемпионата страны среди команд Премьер-Лиги «Ростов», напомним, занимает 14-е место из 16.Состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев (Фольмер, 73), Баштуш (Мелехин, 53), Осипенко, Сильянов, Гигович (Селява, 73), Глебов, Хашимото (Кнудсен, 61), Байрамян (Алмквист, 61), Соу (Комличенко, 61), Полоз (Мельников, 73).