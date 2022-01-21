«Ростов» проиграл пражской «Спарте»

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Многократный чемпион Чехии/Чехословакии так же, как и «Ростов», проводит УТС в Испании. Состоялся очередной матч «желто-синих» в межсезонье.В первом тайме чешский клуб выглядел более готовым к интенсивной игре. «Ростов» же не всегда успевал за соперником. В середине тайма «Спарта» забивает логичный гол – Лукаш Хараслин, 0:1. До перерыва у «Ростова» были свои моменты, но забить не получилось. Во второй части матча ростовчане больше владели мячом, но «спартанцы» все равно были лучше. На 71-й минуте автогол в исполнении Александра Мухина поставил точку в матче. Итог – поражение подопечных Виталия Кафанова, 0:2.Ближайший официальный матч ростовского клуба намечен на 27 февраля, когда «желто-синие» принимают самарские «Крылья Советов» в РПЛ. После 18 туров «Ростов» занимает 14-е место из 16 в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги.