«Ростов» переиграл «Тамбов» со счетом 2:0

На финише чемпионата «Ростов» уже не может рассчитывать на еврокубки. «Тамбов» же утратил шансы остаться в элите отечественного футбола. Таким образом, и те, и другие играли больше за ценный опыт, авторитет болельщиком и, возможно, повышение шансов найти более успешный клуб летом.Матч прошёл при полном превосходстве «Ростова». В первом тайме, однако, реализовать хотя бы один из многочисленных моментов не получилось. Жёлто-синие втрое больше владели мячом и намного чаще угрожали воротам соперника, и всё равно после первого тайма на табло были нули.Во второй части игры подопечные Валерия Карпина наконец-то забили. Счёт на 70-й минуте открыл Дмитрий Полоз. 99-й номер хозяев получил пас Данила Глебова, продвинулся вперёд и ударил под опорную ногу вратарю «Тамбова» - 1:0.Через несколько минут «Ростов» успех развил. Кирилл Фольмер дальним ударом заставил голкипера оппонента показать реакцию, а на добивании самым удачливым был недавно вернувшийся после травмы японец Кенто Хашимото, 2:0. На последних минутах игры «волки» создали некоторую опасность в нападении, однако счёт больше не менялся. Итог – неожиданно трудная победа ростовчан.В остальных матчах тура «Химки» превзошли дома «Урал» (Екатеринбург) 1:0, «Ротор» (Волгоград) обыграл «Ахмата» (Грозный) 1:0, «Рубин» (Казань) был сильнее «Динамо» (Москва) 2:0, ЦСКА (Москва) разошёлся миром с «Уфой» 1:1, а «Сочи» в гостях переиграл «Краснодар» 3:1.10 мая «Ростов» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге.В таблице РПЛ подопечные Валерия Карпина идут на 9 месте из 16.