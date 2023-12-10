«Ростов-Дон» победил на своей площадке «Динамо-Синару» – 31:18

Фото: ГК Ростов-Дон

В матче чемпионата страны среди команд Суперлиги ростовчанки принимали крепкого середняка лиги из Волгограда.Волжанки отлично боролись почти весь первый тайм. Но силы всё-таки не были равны. К перерыву «Ростов-Дон» всё-таки отрывается – 17:14, пока «плюс 3». Но во второй половине встречи отрыв вырос в несколько раз. В концовке уже никто не говорил о какой-то интриге. Итог – 31:18, ожидаемая победа «Ростов-Дона».По индивидуальной статистике, у хозяев самыми полезными стали Юлия Манагарова (5 мячей) и Анна Шапошникова (4). У гостий Варвара Семина 5 раз поразила ворота.В другой встрече тура в Суперлиге «Астраханочка» дома победила «Кубань» (Краснодар) – 26:24.Очередной поединок подопечные Ирины Дибировой проведут 15 декабря в гостях со «Ставропольем». В турнирной таблице первого этапа Суперлиги «Ростов-Дон» пока на 1-й строчке из 12.