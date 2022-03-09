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«Ростов-Дон» победил дома «Кубань»

«Ростов-Дон» победил дома «Кубань»
Матч стал дебютным для нового/старого главного тренера Томаша Хлавати. Словак уже руководил командой в нескольких матчах после неожиданного отъезда Амброса Мартина. «Ростов-Дон» ожидаемо победил, решив все вопросы уже в первом тайме.

Примерно до середины первой части встречи «Кубань» сопротивлялась достойно. Однако затем хозяйки площадки забили четырежды подряд, и счет стал 14:10. К концу тайма отрыв вырос еще немного – до 19:13 после получаса игры. Второй отрезок вечера сенсации не принес – краснодарская команда старалась изо всех сил, но ростовчанки легко удержали победу. Итог – крупный выигрыш «Ростов-Дона» (34:27).

По индивидуальной статистике самыми полезными у ростовчанок были Ярослава Фролова (8 голов), Владлена Бобровникова (7) и Юлия Манагарова (6). У «Кубани» Яна Савинова поразила цель 8 раз.

Свой очередной матч в российской Суперлиге донские красавицы проведут 15 марта. Их оппонентом будет столичный ЦСКА.
Фото: Пресс-служба «Ростов-Дон»
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