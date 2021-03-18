«Ростов-Дон» обыграл молодёжным составом московский «Луч»

Регулярный этап чемпионата России среди клубов Суперлиги близится к завершению. «Ростов-Дон» уже давно обеспечил себе место в плей-офф, а потому вполне мог дать своим лидерам отдохнуть. Что он и сделал – ростовский клуб не просто взял несколько игроков из дубля и дал поиграть в концовке, а вообще практически всю команду выступил из «Ростов-Дона-2» за исключением Виктории Борщенко и Миланы Таженовой. Валерия Собкало и Александра Смирнова пока ещё не могут считаться железными игроками основы.На первых порах москвички вели игру – «Луч» сходу повёл - 4:1, 6:3. К 10-й минуте, правда, счёт уже был равным – 7:7. А примерно с середины первого тайма «Ростов-Дон» вышел вперёд и принялся наращивать отрыв – 13:10, 15:11. К перерыву команда гостей уже оторвалась на шесть мячей – 19:13.Во втором тайме ростовчанки не лезли из кожи вон, а держали отрыв примерно на том же уровне. К 41-й минуте «Луч» сумел приблизиться на расстояние в два мяча - 22:24, но тут же «жёлто-чёрные» вновь оторвались – 29:23. В итоге интрига погибла минут за десять до финальной сирены. Итог – заслуженная победа экспериментального состава «Ростов-Дона», 36:30.Самым результативным игроком вечера стала Валерия Собкало – 9 голов. У Александры Смирновой на счету - 6 попаданий. У «Луча» Александра Борисова отличилась 8 раз.24 марта ростовчанки сыграют с «Университетом» в Ижевске, а 25-го – в Уфе с «Уфой-Алисой». Матчи станут последними в «регулярке», после чего подопечным Пера Юханссона нужно будет ждать своего соперника – сильнейшие команды проходят напрямую в полуфинал, а остальные – в ¼ финала.