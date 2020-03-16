Баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» разгромил «Казаночку» со счетом 54:81



БК «Ростов-Дон-ЮФУ» победил «Казаночку» в матче чемпионата Суперлиги-1. Встреча баскетбольных команд состоялась 17 марта в Казани.



Для обоих клубов начало игры проходило в довольно спокойной и ровной атмосфере. Лишь к концу первого периода «пантеры» на три очка обогнали противников – 19:15. Во второй четверти ростовские баскетболистки разыгрались не на шутку. Нападающая донской команды Анна Зайцева на последней секунде совершила трехочковый бросок, тем самым определив будущий исход матча. К концу первой половины табло показывало 41:24, в пользу «Ростов-Дон-ЮФУ».



После перерыва «Казаночки» ненадолго завладели преимуществом и предприняли максимум усилий для выигрыша. Однако, гости не позволили реализовать им свой план до конца. В итоге встреча окончилась победой «пантер» со счетом 81:54.



Стоит отметить, что спортсменки лишились уверенности в игре, ведь на трибунах отсутствовали болельщики. В связи с мировой пандемией коронавируса руководство Татарстана запретило посещение спортивных мероприятий.



Обе команды повторно встретятся на поле уже 18 марта. Матч «Ростов-Дон-ЮФУ» и «Казаночки» состоится в 18:00 и станет последним в турнире Суперлиги-1. Матчи приостановили в период с 20 марта по 10 апреля. Даты следующих игр сообщат позднее.