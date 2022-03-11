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Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Кубани»

Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Кубани»
Гандболистка «Ростов-Дона» стала лучшим игроком в матче против «Кубани». За Ярославу Фролову проголосовали 53% зрителей.

Встреча с краснодарской командой состоялась 11 марта на домашнем стадионе ростовчанок. Игра завершилась разгромной победой донских красавиц со счетом 34:27. Разыгрывающая принесла команде «желто-черных» восемь победных очков, забив больше всех мячей.

На втором месте по числу голосов - капитан ГК Юлия Манагарова, забившая шесть мячей. За нее проголосовали 49% болельщиков. Еще 43% считают, что звания лучшего игрока достойна Владлена Бобровникова. На ее счету семь голов.

Напомним, этот матч стал дебютным для нового/старого главного тренера Томаша Хлавати. Словак уже руководил командой в нескольких матчах после неожиданного отъезда Амброса Мартина.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

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