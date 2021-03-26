Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц получил половину акций ФК

В АО ФК «Ростов» изменился состав акционеров. Компания ООО «Лернако» приобрела 49% акций донского футбольного клуба.По данным портала sbis, ООО «Лернако» появилась осенью 2019 года. В настоящее время ее единственным владельцем явлется президент «желтого-синего» ФК Арташес Арутюнянц. А директор организации - его сын Владимир Арутюнянц. В конце 2020 года компания «Лернако» стала генеральным спонсором Академии футбольного клуба «Ростов». С января 2021 года компания находится в состоянии реорганизации (присоединение других юридических лиц).Вторая половина акций футбольного клуба (51%) осталась у правительства Ростовской области. Ранее оно владело 95% акций.