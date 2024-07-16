Фото: ФК Ростов

Никита Котин, игрок ФК «Ростов», переходит в «Динамо». Об этом было объявлено в социальных сетях клуба 16 июля.21-летний футболист будет выступать за клуб из Махачкалы в следующем футбольном сезоне. Никита Котин — воспитанник московского ЦСКА. В 2021 году он расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. В том же году он присоединился к «Ростову».В 2022 году футболист Котин перешёл в саратовский «Сокол» из «Ростова», а в 2023 году на правах аренды он вошел в состав ярославского «Шинника».По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет 350 тысяч евро.