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Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим в проигрышном матче с «Тамбовом»

Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим в проигрышном матче с «Тамбовом»
Форварда «Ростова» Элдора Шомуродова признали лучшим в матче против «Тамбова». Донской клуб уступил сопернику со счётом 1:2. За спортсмена проголосовали болельщики «жёлто-синих». Он заработал 4,6 балла из 5 возможных. Голосование проходило на официальном сайте команды.

В матче, который состоялся 21 сентября, «Ростов» проиграл «Тамбову», который шёл на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России. По итогу матча донская команда сенсационно уступила аутсайдеру. Счёт составил 1:2 в пользу «Тамбова».
На втором месте по количеству голосов оказался Роман Ерёменко.

Напомним, недавно появилась информация о том, что «Спартак» хочет купить Шомуродова у «Ростова».

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