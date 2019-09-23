Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим в проигрышном матче с «Тамбовом»



Форварда «Ростова» Элдора Шомуродова признали лучшим в матче против «Тамбова». Донской клуб уступил сопернику со счётом 1:2. За спортсмена проголосовали болельщики «жёлто-синих». Он заработал 4,6 балла из 5 возможных. Голосование проходило на официальном сайте команды.



В матче, который состоялся 21 сентября, «Ростов» проиграл «Тамбову», который шёл на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России. По итогу матча донская команда сенсационно уступила аутсайдеру. Счёт составил 1:2 в пользу «Тамбова».

На втором месте по количеству голосов оказался Роман Ерёменко.



Напомним, недавно появилась информация о том, что «Спартак» хочет купить Шомуродова у «Ростова».