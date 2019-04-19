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Молодёжный состав ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву»

Молодёжный состав ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву»
Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» проиграл «Локомотиву». Матч 25-го тура РПЛ прошёл в донской столице 23 апреля.

Первый гол принадлежит московскому футболисту Никите Шищенко. Спортсмен отправил мяч в наши ворота на 38-й минуте. На перерыв команды ушли со счётом 0:1.

Во втором тайме «Ростов» не смог ответить соперникам и получил второй удар по своим воротам. Гол забил Тимур Сулейманов на 48-й минуте.

По итогу матча цифры на табло показывали 0:2 в пользу москвичей.

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