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Матч «Ростов» - «Краснодар» закончился ничьей

Матч «Ростов» - «Краснодар» закончился ничьей
Ничьей закончился матч «Ростов» - «Краснодар». «Желто-синие» весь матч вели 2:0, но пропустили два мяча в добавленное время, передает корреспондент Rostov.ru со стадиона, где прошла игра 3 ноября.

Первый гол на 34-й минуте забил Ионов, а спустя семь минут оформил дубль. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу «Ростова». Второй тайм начался с букета нарушений и как следствие - желтых карточек для донской команды.

Когда основное время закончилось, болельщики «Ростова» обрадовались победе. В добавленные четыре минуты «Краснодар» в лице Ивана Игнатьева забил один гол, а через минуту еще один мяч улетел в ворота ростовчан от защитника Уроша Спайича.

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