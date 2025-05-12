КДК оштрафовал "Локомотив" после кубкового матча с "Ростовом"

Фото: ФК Локомотив

7 мая состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение о наложении штрафа на «Локомотив» по результатам матча с «Ростовом», прошедшего 30 апреля. Сумма штрафа, которую московский клуб обязан выплатить, составляет 50 тысяч рублей.«ФК "Локомотив" (Москва) оштрафован на 50 000 рублей за скандирование оскорбительных выражений зрителями», – сообщили в КДК.Стоит отметить, что данная игра проходила в Москве в рамках Кубка России и завершилась победой «Ростова» над «Локомотивом» со счетом 0:2.