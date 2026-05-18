Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области сняли режим опасности по БПЛА утром 18 мая

В Ростовской области сняли режим опасности по БПЛА утром 18 мая
В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 18 мая. Сообщение от РСЧС поступило около 10:00.

Беспилотная опасность была объявлена в донском регионе примерно в 8:00. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Через два часа экстренные службы сняли специальный режим. Как уточнил глава Ростовской области, в результате утренней воздушной атаки БПЛА были сбиты в Миллеровском и Шолоховском районах. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было. 
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика