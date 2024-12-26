Эксперт порекомендовал Валерию Карпину сосредоточиться на работе с одной командой

- Нужно трезво оценивать свои физические и моральные силы. Я считаю, что и «Ростов», и сборная выиграют, если Карпин выберет что-то одно. Не хочу говорить, что он должен выбрать, это его дело, но ему следует поберечь себя и продлить свою тренерскую жизнь, он хороший специалист, — отметил Михаил Гершкович.

Фото: ФК Ростов

Бывший футболист Михаил Гершкович рекомендовал Валерию Карпину сосредоточиться на работе с одной командой. По словам главы правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу», главный тренер «Ростова» и сборной России работает на пределе своих возможностей.Стоит отметить, что Валерий Карпин продлил соглашение с «Ростовом» и сборной России до 2028 года. Несмотря на все сложности, наставник не планирует уходить со своих постов. «Ростов» в данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Сборная России же регулярно одерживает победы в товарищеских матчах за пределами страны.