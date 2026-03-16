В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в угоне 23-летнего парня

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в угоне 23-летнего парня


В Ростове-на-Дону задержали 23-летнего парня по подозрению в угоне легкового автомобиля. Расследование началось с заявления хозяина авто. Мужчина вышел утром к своей машине и не нашел ее на парковочном месте. Найти собственность ему удалось сразу — транспорт стоял неподалеку, вот только там был вырван замок зажигания.

Выяснилось, что за ночь машина проделала целое путешествие по району. В нее забрался молодой человек, который завел двигатель с помощью соединения проводков. Покатавшись, он попытался вернуть авто на место, но промахнулся.

Полиция установила подозреваемого — им оказался 23-летний местный житель. Предполагается, что на угон он решился под влиянием алкогольного опьянения.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — рассказали в областном МВД. — Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: МВД Ростовской области
Еще по теме:

