Экс-тренер ФК «Рязань-ВДВ» возглавил женскую команду «Ростова»

Фото: ЖФК Ростов.

Бывший тренер ФК «Рязань-ВДВ» Игорь Гаврилин возглавил женскую команду «Ростова». Об этом «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях 18 января.Наставник начинал спортивную карьеру в качестве игрока. В школьные годы он выступал за ФК «Метеор» из подмосковного города Жуковского. С 1990-го по 1991-й годы играл за клубы «Знамя Труда» и «Московский». Затем нападающий перешел в столичное «Динамо», а через пару сезонов попробовал силы в израильском «Хапоэле». По возвращении Игорь входил в составы ФК «Шинник», «Химки», «Рязань» и других клубов.В 2016 году после завершения карьеры игрока спортсмен стал наставником для молодых футболистов. До 2020 года он трудился тренером в «Сатурне» (город Раменское Московской области), а через год возглавил женскую команду «Рязань-ВДВ».