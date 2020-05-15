Из клуба «Ростов-Дон» ушла Анна Седойкина
Ещё один игрок покинул гандбольный клуб «Ростов-Дон». Из команды по завершении сезона-2019/2020 ушла вратарь Анна Седойкина. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе команды.
Девушка начала играть в гандбол с 1995 года. С 2000-го по 2015-й выступала за волгоградское «Динамо». Затем перешла в «Ростов-Дон». В 2016 году стала основным вратарём сборной России по гандболу.
В составе ростовской команды стала четырёхкратным чемпионом страны, пятикратным обладателем Кубка России, четырёхкратным обладателем Суперкубка, обладателем Кубка Единой федерации гандбола и серебряным призёром Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, что из «Ростов-Дона» ушли Майя Петрова, Регина Калиниченко и Марина Судакова. Недавно клуб подписал сербскую спортсменку Катарину Крпеж-Шлезак.