Игрока «Ростова» Ведерников отправился в аренду в «Кубань»

Фото: ФК «Ростов».

20-летний футболист «Ростова» вторую часть текущего чемпионата проведет в аренде в «Кубани». Об этом 28 января сообщили в пресс-службе желто-синих.До этого Данила Ведерников полтора года играл за «Волгарь» (Астрахань) – всего около 50 матчей, 19 игр в ФНЛ в этом сезоне. За основу «Ростова» у защитника всего 7 матчей, хотя перешел он в донскую команду в 2019 году. За это время стоимость футболиста выросла почти в два раза - с 250 до 400 тысяч евро. Нынешняя цена игрока составляет почти 35 миллионов рублей, сообщает transfermarkt.И «Волгарь», и «Кубань» играют во второй по силе лиге в системе российского футбола - ФНЛ. «Кубань» к зимней паузе забралась на 16 место из 20 и продолжает бороться за выживание.