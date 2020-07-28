Игрок “Ростова” номинирован на премию лучшему футболисту сезона

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Член команды ФК “Ростова” претендует на премию лучшему футболисту сезона. Имена игроков, номинированных на этот приз, огласила Российская Премьер-Лига (РПЛ) 30 июля.В числе всех претендентов футбольных клубов страны есть и ростовский футболист Элдор Шомуродов.Как известно, 25-летний игрок “Ростова” в 2015 году был номинирован на звание «Лучшего молодого футболиста Азии» по версии Азиатской конфедерации футбола. С 2017 года спортсмен выступает за донской клуб.Кроме того, в перечень претендентов на премию вошли четыре игрока “Зенита” - Артём Дзюба, Сердар Азмун, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. Также номинированы два футболиста “Локомотива”: Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук, представитель ЦСКА - Никола Влашич, игрок “Арсенала” - Евгений Луценко. Их соперниками стали Даниил Фомин из “Уфы”, Александр Соболев из “Спартака” и игрок “Урала” Эрик Биквалфи.Победителя определят эксперты, в состав которых входят главные тренеры, капитаны клубов РПЛ, пять специалистов “Матч Премьер”, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и представители СМИ. Судейская команда выделит тройку лучших футболистов сезона.