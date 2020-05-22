Игрок молодёжного состава «Ростова» бросил вызов Роналду: видео

Нападающий молодёжного состава ФК «Ростов» бросил вызов Криштиану Роналду. Ранее португалец во время тренировки «Ювентуса» забросил ногой мяч в баскетбольное кольцо. Тамаз Топурия, 18-летний спортсмен, не замедлил повторить трюк. Более того, он его улучшил. Если игрок «Ювентуса» просто забросил мяч в корзину, то ростовский футболист, стоя спиной к щиту, сначала несколько раз отбил его ногой, затем «подсёк» его и, повернувшись, с первого удара отправил в корзину.В этом сезоне Тамаз провёл два матча в основном составе «жёлто-синих». Его дебют в «Ростове» состоялся 8 марта 2020 года во время встречи с московским ЦСКА.