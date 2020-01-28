ХК «Ростов» одолел в овертайме «Химика»



Подмосковный «Химик» в турнирной таблице Конференции 1 занимает шестое место и борется за улучшение позиции перед плей-офф. ХК «Ростов» же в этот плей-офф вряд ли попадёт. «Кондоры», откровенно говоря, пока уступают в опыте и мастерстве. В первом круге «красно-белые» проиграли на выезде, 1:3. Учитывая это, можно было сказать, что подопечные Григория Пантелеева преподнесли сюрприз, одолев столь сильного соперника.



Старт остался за командой хозяев. Ростовчане играли просто здорово и заставили «химиков» немало попотеть в первом периоде. До поры до времени гостям везло, но и удача закончилась в конце первой двадцатиминутки, когда Василий Мякинин открыл-таки счёт – очень по-капитански. Передачи у Егора Кузьменко и Евгения Шевчука – 1:0.



Вторая часть игры проходила уже с преимуществом «Химика», которому, очевидно, уже давно было пора включаться в борьбу. Воскресенцы основательно насели на ворота «южан». Голкипер дончан Данил Кудашев демонстрировал великолепную реакцию, однако в середине периода гости всё-таки забили. Надо признать, справедливо и заслуженно – Глеб Шашков, 1:1. До второго перерыва ещё было много времени, и надо быть довольными, что ХК «Ростов» пропустил только одну шайбу. Перевес гостей по броскам в створ – 19:6!



В третьем периоде коллективы сбавили обороты и не стремились рисковать. В итоге всё медленно докатилось до овертайма. А в самом его начале всё тот же железный ветеран/капитан команды Василий Мякинин вырвал для своего клуба важнейшую победу – 2:1.



В турнирной таблице первой Конференции чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» перемещается на 13-е место из 18. Отрыв от 8-го «плей-оффного» - 10 баллов. В «регулярке» осталось сыграть восемь матчей. Ближайшая игра – 31 января на своём льду против чеховской «Звезды» (4-е место).