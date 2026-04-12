В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали 4-летний малыш и мужчина
В Ростове два человека пострадали в аварии. ДТП случилось 12 апреля около 09:00 на улице Станиславского.
По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» при повороте налево не пропустил «Черри Тигго», за рулем которого сидел 34-летний водитель. Водитель потерял управление и наехал на опору ЛЭП.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали водитель «Черри Тигго» и его четырехлетний пассажир.