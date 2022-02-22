Главный тренер «Ростов-Дона» возглавит сборную Нидерландов по гандболу

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Главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон стал руководителем женской сборной Нидерландов по гандболу. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе донской команды.Контракт шведский тренер подписал на два года. Пер Юханссон будет совмещать два поста – главного тренера «Ростов-Дона» и национальной сборной Нидерландов.— Для меня большая честь возглавить сборную Нидерландов. Это большая команда, которую представляют талантливые и опытные гандболистки. Они успешно выступают в Лиге чемпионов. Считаю, что в сборной хороший баланс, - отметил Пер Юханссон.В Нидерланды тренер отправится 28 февраля. Уже в начале марта сборная сыграет в квалификационных матчах Евро-2022 против Германии. Первая встреча состоится в немецком Крефельде, а через пару дней пройдет игра в Роттердаме.