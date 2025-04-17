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Главный тренер ФК «Ростов» прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Главный тренер ФК «Ростов» прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России
Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба прокомментировал поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России. Матч прошел 16 апреля в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:0.

По словам наставника «желто-синих», команда хорошо показала себя в первом тайме. Однако во второй половине встречи потеряла концентрацию.

- «Зенит» — такой соперник, с которым это делать непозволительно. Это и привело к последующим забитым голам, - добавил Джонатан Альба.

«Желто-синие» опустились в нижнюю сетку Кубка России. В следующем этапе турнира ФК «Ростов» встретится с «Локомотивом» в Москве.
Фото: ФК «Ростов»
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