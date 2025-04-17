Главный тренер ФК «Ростов» прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Фото: ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба прокомментировал поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России. Матч прошел 16 апреля в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:0.По словам наставника «желто-синих», команда хорошо показала себя в первом тайме. Однако во второй половине встречи потеряла концентрацию.- «Зенит» — такой соперник, с которым это делать непозволительно. Это и привело к последующим забитым голам, - добавил Джонатан Альба.«Желто-синие» опустились в нижнюю сетку Кубка России. В следующем этапе турнира ФК «Ростов» встретится с «Локомотивом» в Москве.