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ГК «Ростов-Дон» выиграл у польского «Люблина»

ГК «Ростов-Дон» выиграл у польского «Люблина»
Донской гандбольный клуб начал Лигу чемпионов с уверенной победы. Встреча 5 октября в ростовском Дворце спорта с польским «Люблином»закончилась проигрышем гостей - 31:21.

С самых первых минут донские гандболистки взяли преимущество над соперницами. Полина Кузнецова после быстрой атаки открыла встречу. На 10-й минуте игры счет составлял уже 7:3 в пользу дончанок.

Во второй тайм гандболистки вошли с цифрами 21:11 на табло.

Во второй части игры на поле вышли Родригес, Судакова и Маслова. Девушки прекрасно себя проявили и отличились голами.

В итоге встреча завершилась со счетом 31:21 в пользу донских гандболисток.

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