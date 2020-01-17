Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Донские гандболистки обыграли ЦСКА

Донские гандболистки обыграли ЦСКА
Московский ЦСКА проиграл донскому клубу «Ростов-Дон». Встреча донских гандболисток завершилась со счетом 32:28.

Игра началась с активного наступления донских красавиц. На десятой минуте дончанки сравняли счет - 8:8, а через несколько минут забили еще несколько голов. На перерыв они ушли с равным счетом - 14:14.

Во втором тайме донские гандболистки снова вели. К концу игры отрыв составлял шесть мячей с подачи Манагаровой.

Матч со столичным клубом завершился со счетом 32:28. Следующая встреча пройдет во Франции против «Меца».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.