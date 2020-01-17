Донские гандболистки обыграли ЦСКА



Московский ЦСКА проиграл донскому клубу «Ростов-Дон». Встреча донских гандболисток завершилась со счетом 32:28.



Игра началась с активного наступления донских красавиц. На десятой минуте дончанки сравняли счет - 8:8, а через несколько минут забили еще несколько голов. На перерыв они ушли с равным счетом - 14:14.



Во втором тайме донские гандболистки снова вели. К концу игры отрыв составлял шесть мячей с подачи Манагаровой.



Матч со столичным клубом завершился со счетом 32:28. Следующая встреча пройдет во Франции против «Меца».