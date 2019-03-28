ГК «Ростов-Дон» выиграл Кубок России



В решающем матче ростовчанки одолели «Ладу» из Тольятти – 30:28.



Финал четырех в этом сезоне проходил в Ростове-на-Дону. В матче за третье место «Звезда» (Звенигород) переиграла «Астраханочку» (Астрахань) - 26:24, а в финале встретились «Ростов-Дон» и «Лада». Эти две команды на предварительном этапе чемпионата страны заняли первые два места, значит, фактически являются сильнейшими клубами страны прямо сейчас.



Упорная борьба шла все 60 минут матча. Команда из Самарской области почти ни в чем не уступала ростовчанкам. После некоторого ничейного интервала (3:3, 5:5) дончанки стали немного отрываться (9:7, 10:8). Ближе к перерыву «Лада» сравняла счет (12:12), однако в последней атаке тайма Милана Таженова вывела-таки «Ростов-Дон» вперед, 13:12.



Во втором тайме «Ростов-Дон» сразу же оторвался на расстояние в 3-5 голов. В таком ключе прошла львиная доля второй части игры (15:12, 18:15, 20:16). В последние пять минут волжанки почти смогли догнать соперника. За 30 секунд до конца встречи «Лада» приблизилась вплотную - 29:28. На последних секундах игры подопечные Амброса Мартина сумели-таки не только отстоять минимальное преимущество, но и даже забить победный гол – Марина Судакова, 30:28. Итог – тяжелая победа ростовчанок, принесшая им первый трофей в 2019 календарном году.



Лучшим бомбардиром вечера стала тольяттинка Елена Михайличенко – 11 голов. У хозяев результативнее других были Лоис Аббинг (9 мячей) и Юлия Манагарова (6 точных бросков).



Данный кубок стал уже одиннадцатым в истории выступлений ростовской команды в Кубке СССР/России и пятым подряд.



В сезоне 2018/2019 у ростовчанок остались самые важные матчи сезона. Сначала в четвертьфинале Лиги чемпионов ЕГФ предстоит побиться с венгерским «Ференцварошем»: 7 апреля - на выезде и 13-го - дома. Затем дончанки начнут плей-офф чемпионата России. На стадии ¼ финала соперником будет «Ставрополье». 18-го числа игры на выезде, а 20-го – дома.