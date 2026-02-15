Новости
ГК «Ростов-Дон» выиграл «Черноморочку»

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Черноморочку». Об этом сообщили на странице клуба 15 февраля.

Лучшими снайперами в своей команде стали Анна Сень и Алина Кишко Итоговый счет составил 15:10.

Отметим, что «Ростов‑Дон» набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
