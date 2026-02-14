Новости
В Ростовской области объявлен желтый уровень опасности по БПЛА

В Ростовской области объявлен желтый уровень опасности из-за беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно 14 февраля около 22:00 по информации из мониторинговых каналов.

Жителям региона советуют не выходить из домов.
