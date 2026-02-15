Новости
Над Азовским морем снова уничтожили беспилотники 15 февраля

В небе над Азовским морем сбили беспилотники 15 февраля. Об этом уточнили в Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожили в период с 07:00 до 09:00. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, утром 15 февраля над Азовским морем уже сбивали беспилотники. Дроны уничтожили в период с 23:00 до 07:00.
Фото: DonDay.ru.
