ХК «Ростов» уступил команде «Югра» из Ханты-Мансийска

В матче ВХЛ, состоявшемся 14 февраля, ХК «Ростов» уступил команде «Югра» из Ханты-Мансийска.

Игра началась неудачно для ростовчан. Уже на старте матча они нарушили правила, что привело к удалению одного из игроков. Затем «Югра» начала активно атаковать ворота «Ростова» и забила три шайбы в первом и втором периодах.

В заключительном отрезке игры соперники добавили еще один гол, укрепив свое преимущество.

Итог матча — разгромный счет 4:0 в пользу команды из Ханты-Мансийска.
Фото: ХК Ростов
