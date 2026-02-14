Фото: ХК Ростов

В матче ВХЛ, состоявшемся 14 февраля, ХК «Ростов» уступил команде «Югра» из Ханты-Мансийска.Игра началась неудачно для ростовчан. Уже на старте матча они нарушили правила, что привело к удалению одного из игроков. Затем «Югра» начала активно атаковать ворота «Ростова» и забила три шайбы в первом и втором периодах.В заключительном отрезке игры соперники добавили еще один гол, укрепив свое преимущество.Итог матча — разгромный счет 4:0 в пользу команды из Ханты-Мансийска.