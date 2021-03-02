Гандбольный клуб «Ростов-Дон» завоевал Кубок России

Донские гандболистки в финале престижного турнира со счётом 25:16 превзошли тольяттинскую «Ладу».Проходящий в Ростове-на-Дону финал четырёх Кубка России завершён. В его финале «Ростов-Дон» обыграл тольяттинскую «Ладу». Всё было предсказуемо, но в первом тайме волжанки дали чемпиону настоящий бой.В первые минуты гостьи повели в счёте - 5:2. Волжанки долго лидировали, и только под конец первого тайма ростовчанки смогли догнать соперника и выйти вперёд. 11:10 после получаса игры. Казалось, зрителей ждёт нешуточная борьба во второй части матча.Но нет. Второй тайм был полностью выигран ростовским коллективом. «Жёлто-чёрные» уже в первые 10 минут оторвались на пять голов – 16:11. Рулевой «Лады» берёт тайм-аут. Ненадолго встряска помогает его подопечным, но эффект быстро проходит, и «Ростов-Дон» вновь отрывается. Разница в счёте растёт до финальной сирены. Итоговый счёт – 25:16 в пользу ростовчанок. Подопечные Пера Юханссона выигрывают второй по значимости трофей в российском гандболе. В истории клуба это уже 13-й Кубок СССР/России.Индивидуальные показатели самые лучшие у Юлии Манагаровой (5 мячей), Анны Вяхиревой (4) и Катарины Крпеж-Шлезак (4). У «Лады» самой результативной стала Вероника Никитина (5). Ростовские голкиперы Виктория Калинина и Галина Габисова отразили 11 бросков по своим воротам из 26 (42%).В игре за бронзу «Астраханочка» со счётом 36:27 переиграла «Звезду» из Звенигорода.Очередная игра для «Ростов-Дона» намечена на 6 марта, когда «жёлто-чёрным» предстоит в первом матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграть на выезде с хорватской «Подравкой».