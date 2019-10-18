Футбольный клуб «СКА Ростов» победил на выезде «Спартак-Нальчик»



В столице Кабардино-Балкарской республики встретились «СКА Ростов» и местный «Спартак-Нальчик». Матч 14-го тура ПФЛ состоялся 19 октября, с минимальным счетом - 1:0 - победу одержали ростовские «армейцы».



Уже спустя несколько минут после начала игры в воротах хозяев оказался первый мяч – хавбек СКА Семен Федотов успешно реализовал голевой момент. «Спартак-Нальчик» активно пытался изменить положение, и один раз команде даже выпал шанс сравнять счет: на 35-й минуте защитник «армейцев» Сергей Бендзь нарушил правила в своей штрафной зоне, судья назначил пенальти в ворота гостей. Но переиграть ростовского вратаря полузащитнику хозяев не удалось. На большой перерыв команды ушли с тем же счетом.



Во второй половине встречи армейцы могли удвоить преимущество: Федотов вышел один на один с вратарем Нальчика, но атака завершилась неудачно. В итоге победу со счетом 1:0 одержал «СКА Ростов».



Следующий матч ростовчане проведут 26 октября на домашней арене с владикавказской «Аланией». Сейчас СКА находится на шестой турнирной позиции в Профессиональной футбольной лиге в группе «Юг».