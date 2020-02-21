Фоторепортаж с матча «Ростов-Дон» - «Мец»
Фото: Алексей Бойко
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» провёл матч со французским клубом «Мец». Игра состоялась во Дворце спорта 22 февраля. Дончанки второй раз за сезон уступили гостям со счётом 24:29.
Француженки начали вести в счёте с первых же секунду игры. Первое время «Ростов-Дон» пытался держать позиции, к перерыву цифры на табло показывали 11:11. Во второй части встречи «Мец» стали всё больше отрываться вперёд, к концу матча опередив хозяек на пять мячей.
В начале встречи фанаты «Ростов-Дона» провели акцию, требуя построить для гандболисток новый стадион.